Președintele Zelenski dezminte că Trump ar fi exercitat presiuni asupra sa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu Donald Trump, că acesta din urmă nu a exercitat presiuni asupra sa în convorbirea telefonică din vară.

Zelenski le-a spus reporterilor că nu a fost presat de Trump să investigheze familia Biden, în timpul conversației telefonice pe care au avut-o în vară, așa cum acuză democrații, care au lansat o anchetă în vederea destituirii președintelui Statelor Unite.

“Nimeni nu m-a forțat. Am avut o discuție bună la telefon. A fost normală“, a răspuns Zelenski la întrebările jurnaliștilor prezenți la întâlnirea ce a avut loc la New York.

Trump a intervenit și el, precizând: “Cu alte cuvinte, nu a existat presiune și voi știți că nu a existat presiune”

Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat a intervenit la câteva ore după ce Casa Albă a dat publicității transcriptul convorbirii telefonice pe care cei doi au avut-o și care a stat la baza deciziei Camerei Reprezentanților de demara o anchetă care ar putea avea drept rezultat iniţierea procedurii de destituire a președintelui Trump.

Citește și Cum se apără Donald Trump, după anunţul iniţierii procedurii de destituire

Potrivit acuzațiilor, cu doar câteva zile înaintea discuţiei telefonice cu Zelinski, Trump ordonase înghețarea unui ajutor militar pentru Ucraina de 400 de milioane de dolari.

Opoziția democrată îl bănuieşte că s-a folosit de aceste fonduri pentru a-l determina pe Zelenski să lanseze o anchetă pentru corupție împotriva lui Hunter Biden, fiul cel mic al lui Joe Biden.

Trump susține însă că în stenograme nu se regăsește vreo trimitere la acest ajutor militar.

Referitor la acuzațiile formulate la adresa sa de Nancy Pelosi, preşedinta Camerei Reprezentanţilor, Trump a precizat miercuri: “Și-a pierdut calea, a fost preluată de partea radicală a Partidului Democrat. Oamenii sunt supărați în Partidul Democrat, nu pot vorbi de asta pentru că au fost preluați de partea radicală, Pelosi nu mai este președinta Camerei Reprezentanților“.

The speaker effectively endorsed the process, which to some degree has already been underway, after facing fresh pressure from inside the caucus to act.