Acuzaţiile pentru care se cere destituirea preşedintelui SUA. Reacţia lui Donald Trump

Donald Trump este acuzat că, într-o comvorbire telefonică, a făcut uz de funcţie pentru a face presiuni asupra preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi a-l determina să declanşeze o anchetă de corupţie care să îl prejudicieze pe Joe Biden, posibil rival al său la prezidenţialele din 2020. Preşedintele a recunoscut duminică faptul că în timpul convorbirii cu Zelenski, de pe 25 iulie, a discutat despre Biden şi fiul acestuia, care a lucrat la o companie care făcea foraje pentru gaze în Ucraina. Trump a negat însă că a încercat să îl convingă să lanseze o investigaţie de corupţie împotriva celor doi, în schimbul deblocării ajutorului militar pentru Ucraina.

Nancy Pelosi a anunţat marţi începerea unei anchete, afirmând că în cazul acţiunilor lui Trump pare să fie vorba despre subminarea securităţii naţionale şi despre încălcarea Constituţiei, conform Reuters.

“Preşedintele trebuie tras la răspundere. Nimeni nu este mai presus de lege”, a spus Nancy Pelosi.

Trump a anunţat marţi că a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o în această vară cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

El a comentat apoi anunţul lui Pelosi într-o serie de postări pe Twiiter, acuzând că a fost făcut într-o zi foarte importantă la Naţiunile Unite, unde a fost un succes, pe care democraţii şi-au propus să-l distrugă şi că este vorba despre o vânătoare de vrăjitoare.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!