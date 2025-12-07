Premiile Centrului Kennedy, reorganizate de Trump: Vedete premiate, criterii neclare

07-12-2025
Actorul Sylvester Stallone, cântăreața Gloria Gaynor și membrii trupei Kiss au fost printre vedete premiate de Donald Trump cu medaliile Centrului Kennedy.

Rămâne însă neclar cum au fost selectați laureații anul acesta.

Până acum, procesul era realizat de un comitet alcătuit din membri independenți și experți în arte și cultură.

Ceremonia organizată în Biroul Oval marchează totuși o schimbare majoră față de primul mandat al lui Donald Trump, când a ignorat complet gala centrului Kennedy.

De la revenirea la Casa Albă liderul american a reorganizat instituția.

racheta ruseasca
Atac rusesc asupra unui baraj din regiunea Harkov. Ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene a fost suspendată

A demis consiliul de administrație și l-a înlocuit cu republicani.

În plus și-a asumat personal funcția de președinte al consiliului. Medaliile Kennedy sunt printre cele mai înalte distincții decernate în Statele Unite și elogiază muncă de-o viață a unor artiști care au influențat cultura americană.

