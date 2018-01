Premierul rus ironizează „lista lui Putin”: „Cred că dacă nu eşti pe ea, ar trebui să-ţi dai demisia”

Kremlinul a ridiculizat lista Trezoreriei americane, cu politicieni şi oligarhi influenţi din Rusia, care ar putea fi vizaţi de sancţiuni din cauza legăturilor cu Vladimir Putin.

„Nu văd care e rostul, lista lor îi vizează, până la urmă, pe toţi ruşii”, a spus Putin.

„Dacă nu ne-am afla pe această listă, ar trebui să ne dăm demisia”, a ironizat, la rândul său, premierul Medvedev.

Preşedintele rus vede în plublicarea acestei liste o mişcare ostilă, pusă la cale de adversari politici ai lui Donald Trump. Dar nu vrea contra-măsuri.

Putin: „Include administraţia prezidenţială, întregul nostru guvern, toată partea de afaceri. Cetăţeni ruşi obişnuiţi, angajaţi şi întreaga industrie care se află în spatele persoanelor de pe listă, companii. Practic, au pus pe această listă 146 de milioane de oameni. Ce înseamnă asta? Eu nu înţeleg."

Sunt 210 nume pe „lista ruşinii", care a fost publicată de Trezoreria americană. Dar Washingtonul a insistat că persoanele în cauză nu sunt vizate de noi sancţiuni imediate. Congresul american a solicitat, însă, o asemenea listă ca să îi atenţioneze şi să îi arate cu degetul pe cei care ar fi avut de câştigat de pe urma legăturilor strânse cu Vladimir Putin.

Ar putea fi vizaţi, totuşi, de sancţiuni, dacă legislativul american ar decide în viitor că Rusia trebuie pedepsită pentru amestecul în alegerile americane din 2016.

Pe „lista lui Putin" - cum e denumită neoficial - figurează 114 oficiali guvernamentali ori legaţi de Kremlin, printre care premierul Dmitri Medvedev şi şefii serviciilor de informaţii interne, respectiv externe.

Medvedev: „Cred că dacă nu eşti pe lista aceasta ar trebui să-ţi dai demisia din funcţie. Nu va demisiona nimeni, desigur. E evident că aproape tot ce înseamnă autoritate în Rusia apare pe această listă. Ce semnificaţie are? Aş spune zero, tinde spre zero. Dar, în mod sigur, publicarea unor astfel de liste înveninează relaţiile ruso-americane."

Apar pe listă şi 96 de oligarhi care au adunat averi colosale, de cel puţin un miliard de dolari fiecare, pentru că - se crede - ar fi beneficiat de oblăduirea lui Vladimir Putin. Printre aceştia se numără oameni care controlează resurse energetice, bancheri apropiaţi Kremlinului, dar şi unii care deţin cluburi de fotbal de top din Anglia.

Vladimir Putin a vorbit şi despre scandalul de dopaj cu care se confruntă Rusia şi care este exagerat - spune preşedintele rus - din interese politice. Puţin l-a luat peste picior pe fostul şef al laboratorului anti-doping din Moscova, refugiat în Statele Unite. Şi martor cheie în privinţa sistemului de dopaj la scară extinsă, care ar fi fost ordonat de oficiali din guvernul rus.

Putin: „Acum îl au pe acest imbecil de Rodcenkov. Îl au acolo (în SUA). Omul acesta are clar probleme cu legea, trebuia să fie la închisoare. Şi în loc de asta a fost numit în fruntea Laboratorului rus anti-doping. Totul se bazează pe declaraţia acestei persoane, cum poate să aibă credibilitate un asemenea individ? Mai mult, am aflat că se află sub protecţia serviciilor speciale americane. E bine. Dar bine pentru cine? Nu pentru noi."