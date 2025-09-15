Surpriză la exercițiile militare ale lui Putin. Una dintre cele mai mari puteri militare a trimis trupe în Belarus

Narendra Modi a trimis trupe pentru a participa la exercițiile Zapad, care repetă conflictul cu țările vecine membre NATO, pe fondul deteriorării relațiilor cu SUA.

India a trimis trupe pentru a participa la exercițiile conduse de Rusia, care repetă războiul cu țările vecine membre NATO, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Delhi și Washington, scrie The Times.

Aproximativ 30.000 de soldați ruși și belaruși desfășoară exercițiul Zapad, care include lansări de rachete balistice și simulări de atacuri aeriene, pe o suprafață extinsă de teritoriu, de la bazele din estul Moscovei și din Arctica până la Marea Baltică și frontiera vestică a Belarusului, în apropierea Poloniei și Lituaniei.

Ministerul apărării indian a declarat că a trimis 65 de membri ai personalului, inclusiv elemente ale Regimentului Kumaon, una dintre cele mai venerate unități ale armatei.

India, aliat tradițional al Rusiei

Aceștia sunt staționați la poligonul de antrenament Mulino, la aproximativ 65 km vest de Nijni Novgorod, departe de granițele NATO.

India a transmis că dorește „să consolideze și mai mult cooperarea în domeniul apărării și să promoveze camaraderia între India și Rusia, întărind astfel spiritul de colaborare și încrederea reciprocă”.

Ministerul a declarat că trupele vor participa la „antrenamente comune, exerciții tactice și instruire în utilizarea armelor speciale” alături de omologii lor ruși.

India, care s-a abținut în mod constant să se alinieze marilor puteri încă de la începutul Războiului Rece, are o lungă istorie de integrare militară cu Moscova și este, în mod tradițional, unul dintre cei mai mari clienți ai armelor rusești.

A participat la exercițiile Zapad anterioare, înainte de invazia totală a Ucrainei în 2022, și a participat la o serie de alte jocuri de război rusești de atunci.

Cu toate acestea, analiștii au afirmat că decizia sa de a se alătura actualului joc de război într-un moment de tensiuni crescute între Rusia și NATO este un semnal îngrijorător.

Relații tensionate cu Washingtonul

NATO a început să-și întărească apărarea aeriană pe flancul estic după ce 21 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez săptămâna trecută și o altă dronă a zburat peste granița României cu Ucraina în weekend.

În ultimii ani, Statele Unite și aliații săi europeni au depus eforturi considerabile pentru a determina India să iasă din orbita militară a Rusiei, încheind în acest proces o serie de acorduri importante în domeniul armamentului.

Cu toate acestea, președintele Trump a alienat Delhi prin anunțarea unei taxe vamale de 50% pentru majoritatea produselor indiene, prin primirea șefului armatei pakistaneze la

Casa Albă și prin afirmația că a pus personal capăt unui conflict de patru zile între India și Pakistan în luna mai.

La sfârșitul lunii trecute, Narendra Modi, prim-ministrul indian, a salutat parteneriatul „special și privilegiat” al țării sale cu Rusia și i-a îmbrățișat călduros pe președintele Xi și pe președintele Putin la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, condusă de China.

David Merkel, consultant american în geostrategie, care a condus anterior diviziile Europa și Eurasia ale Departamentului de Stat al SUA, a declarat că decizia Indiei de a se alătura actualului joc de război Zapad subliniază măsura în care aceasta încă apreciază legăturile sale cu Moscova.

„Participarea activă a Indiei la exercițiul Zapad, după incursiunea dronelor în Polonia și răcirea relațiilor dintre Washington și New Delhi, ridică îngrijorări cu privire la amploarea viitoare a relației de securitate dintre SUA și India. Aceasta demonstrează prioritatea pe care New Delhi o acordă relațiilor sale cu Moscova, lucru pe care Modi se bazează mai mult, având în vedere incertitudinea relației sale cu președintele Trump.”, a spus el.

Ulrich Speck, analist german de politică externă, a declarat că India a „depășit limita”.

Sari Arho Havren, expert finlandez în previziuni strategice, a afirmat, de asemenea, că implicarea Indiei în exercițiu era inutilă și „teribilă din punct de vedere optic”.

Exercițiul Zapad și rolul Belarusului

Până în prezent, exercițiul Zapad, care se încheie marți, s-a desfășurat relativ fără incidente, în ciuda îngrijorărilor NATO că ar putea constitui o platformă pentru provocări rusești la frontierele estice ale alianței.

Belarus s-a arătat deosebit de dornic să minimizeze ostilitățile, insistând că exercițiile nu reprezintă o amenințare pentru Occident și că acestea vor avea loc în mare parte la o oarecare distanță de granița estică a NATO.

Ministerul Apărării din Belarus a declarat că observatori din trei state membre NATO – SUA, Turcia și Ungaria – au participat la jocul de război, iar țările vecine Polonia, Letonia și Lituania au refuzat invitațiile de a trimite reprezentanți.

Deși Belarus este un aliat cheie al Rusiei și a permis Kremlinului să-i folosească teritoriul pentru atacuri asupra Ucrainei, dictatorul belarus Alexander Lukașenko a încercat să îmbunătățească relațiile cu țările occidentale pentru a obține o relaxare a sancțiunilor și pentru a împiedica statele membre ale UE să închidă definitiv granițele cu țara sa.

Belarus a declarat săptămâna trecută că a doborât mai multe drone „rătăcite” înainte ca acestea să poată intra în Polonia, fără a specifica însă dacă erau rusești. De asemenea, a avertizat Polonia că dronele se îndreptau spre spațiul său aerian, a declarat șeful forțelor armate poloneze.

Joi, Lukașenko a ordonat eliberarea a 52 de prizonieri politici în timpul unei vizite la Minsk, capitala Belarusului, a lui John Coale, trimisul special al SUA. În schimb, SUA a renunțat la unele sancțiuni împotriva Belavia, compania aeriană națională a Belarusului.

Coale a mai spus că Washingtonul va redeschide ambasada sa la Minsk „în viitorul foarte apropiat”. Ambasada SUA în Belarus a fost închisă după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Unul dintre prizonierii eliberați de Lukașenko a fost Mikola Statkevich, un fost candidat la președinție care se afla în spatele gratiilor din 2020.

Spre deosebire de ceilalți prizonieri eliberați de Lukașenko, Statkevici a refuzat să fie deportat în Lituania și a petrecut câteva ore la punctul de trecere a frontierei dintre cele două țări. El a fost returnat în închisoarea din Belarus, potrivit surselor citate luni de Nasha Niva, un mijloc de informare în masă din Belarus.

Julia Fenner, soția unui diplomat britanic, a fost eliberată și ea în cadrul acordului. Cetățeană cu dublă cetățenie britanică și belarusă, Fenner a fost arestată anul trecut și ispășea o pedeapsă de șapte ani pentru amenințarea ordinii publice și sprijinirea activităților extremiste. La fel ca vecina Rusie, Belarus definește extremismul ca opoziție față de președinte.

Luna trecută, Lukașenko l-a eliberat și pe Siarhei Tsikhanouski, soțul Sviatlanei Tsikhanouskaya, liderul opoziției belaruse exilate, în timpul unei vizite în Belarus a lui Keith Kellogg, trimisul special al lui Trump în Ucraina. Peste 1.000 de prizonieri politici rămân în spatele gratiilor în Belarus.

În ciuda eliberărilor, Lukașenko nu dă semne că ar dori să rupă relațiile cu Moscova. „Politica ostilă a Occidentului față de noi se transformă într-una deschis agresivă”, a declarat el pentru mass-media rusă într-un interviu publicat luni.

El a mai spus că Belarus va ajuta Moscova să dezvolte agricultura în zonele ocupate de Rusia din regiunea Herson din Ucraina.

