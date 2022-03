Premierii din Cehia, Polonia și Slovenia merg la Kiev cu trenul și se întâlnesc cu Zelenski. Sunt primii lideri UE pe front

Prim-miniştrii Republicii Cehe, Poloniei şi Sloveniei se vor deplasa marţi la Kiev, pentru o întrevedere cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în calitate de reprezentanţi ai liderilor Uniunii Europene (UE), a anunţat premierul ceh Petr Fiala pe reţele de socializare, informează Reuters şi AFP.

Cei trei lideri UE călătoresc în Ucraina pe calea ferată, iar trenul lor a trecut deja granița polono-ucraineană marți după-amiază, transmite Biroul Primului Ministru al Poloniei.

Cehul Fiala este însoțit de premierul polonez Mateusz Morawiecki și de cel sloven Janez Janša, precizează CNN.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu