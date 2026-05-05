Casa Albă și-a expus argumentele într-o scrisoare, obținută de POLITICO, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns la termenul legal de 60 de zile, după care operațiunile trebuie să înceteze, cu excepția cazului în care parlamentarii autorizează folosirea forței militare. Trump a susținut că un armistițiu cu Teheranul ar opri contorizarea celor 60 de zile.

Scrisoarea încearcă să prevină o bătălie tot mai aprigă la Capitol Hill, unde Trump se confruntă cu perspectiva de a pierde sprijinul republican, pe măsură ce războiul se prelungește în a doua lună fără o strategie clară de ieșire. Dar raționamentul Casei Albe nu va fi pe placul democraților și al unor republicani, care susțin că administrația trebuie să încheie campania acum că a atins acel prag, arată sursa citată.

„Nu a mai avut loc niciun schimb de focuri între Statele Unite și Iran din 7 aprilie 2026”, a scris Trump, menționând un armistițiu pe care l-a prelungit pe termen nelimitat. „Ostilitățile care au început pe 28 februarie 2026 au încetat.”

Scrisoarea vine, de asemenea, pe fondul unor negocieri blocate și al menținerii blocadei militare asupra porturilor iraniene. Președintele a declarat reporterilor, înainte de a pleca vineri de la Casa Albă spre Florida, că i-a prezentat Iranului „o propunere finală”, dar și-a exprimat pesimismul cu privire la posibilitatea de a ajunge la un acord cu guvernul „dezorganizat” al țării.

„Au făcut progrese, dar nu sunt sigur că vor ajunge vreodată acolo”, a spus el. „Aș spune că nu sunt mulțumit. … Ei vor să încheie un acord, dar eu nu sunt satisfăcut.”

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a prezentat joi, la Capitol Hill, argumentul juridic pe care administrația îl va folosi pentru a continua campania din Orientul Mijlociu. El le-a spus senatorilor, în cadrul unei audieri, că încetarea focului „înseamnă că ceasul de 60 de zile se oprește sau se întrerupe”.

Ce prevede legislația SUA în cazul unui război

Rezoluția privind puterile de război din 1973 impune forțelor americane să se retragă dintr-un conflict la 60 de zile după ce președintele notifică Congresul, cu excepția cazului în care legislatorii votează pentru autorizarea continuării acțiunii militare. Casa Albă poate solicita prelungirea operațiunilor militare cu încă 30 de zile în scopul încheierii conflictului.

Joi au apărut fisuri în sprijinul aproape unanim al Partidului Republican pentru Trump, când senatoarea Susan Collins din Maine a devenit prima senatoare republicană care și-a schimbat votul de la începutul războiului, în februarie. Collins dăduse de înțeles că nu va susține războiul după expirarea termenului legal.

„Acest termen nu este o sugestie; este o cerință”, a declarat Collins într-un comunicat în care și-a explicat votul.

Eșecul votului a semnalat că sprijinul Partidului Republican pentru război ar putea începe să slăbească, mai ales în fața unei opinii publice care, în mare parte, dorește ca acesta să se încheie.

Joi, Trump i-a ridiculizat pe legislatorii care făceau presiuni pentru autorizare. „Nu cred că ceea ce cer ei este constituțional”, a spus el. „Aceștia nu sunt oameni patrioți.”

Susținătorii ideii de a-l ține în frâu pe Trump prin legea din 1973 susțin că acesta interpretează greșit statutul. Și ei observă că, în ciuda încetării focului, armata SUA este încă angajată într-un blocaj menit să forțeze mâna Teheranului, în timp ce Trump încearcă să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, fără a mai menționa cele aproximativ 50.000 de trupe americane care sunt încă staționate în Orientul Mijlociu.

Apărarea președintelui

Trump a susținut, de asemenea, joi, că liderii din trecut nu au respectat regula celor 60 de zile. „Mulți președinți, după cum știți, au depășit această perioadă”, a spus el. „Toți ceilalți președinți au considerat-o total neconstituțională.”

Oficialii Pentagonului au declarat că forțele militare americane rămân în așteptare pentru a relua atacurile asupra Iranului în cazul în care negocierile de pace eșuează.

Senatorul Tim Kaine (D-Va.) a calificat joi ideea că Casa Albă ar putea declara războiul încheiat fără a retrage trupele din regiune drept „pur și simplu greșită”. El a afirmat însă că republicanii trebuie să se alăture democraților pentru a trage administrația la răspundere pentru această încălcare.

„Sper că vor auzi suficient de la alegătorii lor despre nepopularitatea acestui război și despre faptul că acesta nu justifică trimiterea fiilor și fiicelor noastre să-și riște viața”, a spus el, „încât vor începe să voteze în conformitate cu jurământul constituțional pe care l-au depus”.