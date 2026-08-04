Un oficial de rang înalt al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB) avertizează că piețele ar putea traversa o perioadă de supraevaluare similară cu bula dotcom de la începutul anilor 2000 sau cu cea imobiliară care a precedat criza financiară din 2008, scrie Politico.

John Schindler, secretarul general al FSB, susține că organismele financiare internaționale monitorizează cu atenție evoluția piețelor, în contextul în care companiile de inteligență artificială au atras investiții masive, iar valoarea lor de piață a crescut spectaculos.

Valoarea companiilor AI a explodat cu 27 de trilioane de dolari

Potrivit unei analize realizate de Goldman Sachs, companiile asociate inteligenței artificiale au adăugat aproximativ 27 de trilioane de dolari la valoarea de piață începând din noiembrie 2022.

Un simbol al acestui boom este Nvidia, producătorul de cipuri esențiale pentru dezvoltarea AI, care a devenit anul trecut prima companie din lume cu o capitalizare bursieră de 5 trilioane de dolari.

Totuși, această creștere accelerată provoacă îngrijorări în rândul autorităților financiare, care se tem că entuziasmul investitorilor ar putea împinge evaluările mult peste nivelurile justificate economic.

„Unul dintre lucrurile cu care sistemul financiar se confruntă mereu este evaluarea activelor și întrebarea dacă acestea sunt corecte?”, a declarat John Schindler pentru Politico.

Oficialul FSB a făcut o comparație cu perioadele în care optimismul excesiv a dus la formarea unor bule speculative.

„Știm că în perioada dotcom, acele evaluări ale activelor — entuziasmul de a prinde cea mai nouă tehnologie, noua vedetă a piețelor — au dus la o exuberanță excesivă. Am văzut același lucru în bula prețurilor locuințelor înainte de marea criză financiară. Este posibil să asistăm la ceva similar și acum”, a completat Oficialul FSB.

Riscul unei corecții majore pe piețe

Consiliul pentru Stabilitate Financiară atrage atenția că investițiile sunt concentrate într-un număr restrâns de companii gigant din domeniul tehnologic.

O scădere puternică a valorii acestor companii ar putea avea efecte mai largi asupra sistemului financiar, din cauza expunerilor fondurilor speculative și ale băncilor.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă utilizarea împrumuturilor pentru finanțarea investițiilor în active legate de inteligența artificială. Practica, cunoscută drept leverage, poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.

În Uniunea Europeană și în Marea Britanie, autoritățile promovează investițiile în piețele de capital pentru stimularea economiei și pentru obținerea unor randamente mai bune decât cele oferite de economiile clasice.

Însă experții avertizează că persoanele fără experiență în domeniul financiar ar putea lua decizii riscante, atrași de creșterea spectaculoasă a companiilor AI.

Un exemplu recent este SpaceX, compania spațială și de inteligență artificială fondată de Elon Musk. Firma a stabilit recorduri la listarea din iunie, însă ulterior prețul acțiunilor a scăzut.

Entuziasmul pentru inteligența artificială începe să se tempereze

După perioada de creștere accelerată, apar tot mai multe întrebări privind capacitatea inteligenței artificiale de a genera profiturile și creșterea productivității promise.

Acțiunile companiilor producătoare de cipuri au înregistrat pierderi importante în ultima perioadă, iar piețele au trecut printr-un val de vânzări.

„Se pare că unele evaluări sunt destul de ridicate pentru piețele în ansamblu și pentru anumite companii. Dar nu sunt un prezicător al pieței bursiere. Nu pot spune cât de mult vor mai crește prețurile, dacă sunt justificate sau nu. Este însă un aspect pe care îl monitorizăm, îl discutăm și la care lucrăm pentru a ne asigura că lucrurile nu evoluează într-o direcție negativă”, a spus Schindler.

Banca Reglementelor Internaționale (BIS), cunoscută drept „banca centrală a băncilor centrale”, avertizează că rezultate sub așteptări ale marilor companii AI ar putea provoca o scădere prelungită a investițiilor.

Potrivit BIS, o astfel de situație ar putea duce la o „retragere bruscă a finanțării”.

Și Fondul Monetar Internațional a atras atenția că piețele ar putea suferi o contracție dacă inteligența artificială nu va confirma așteptările privind profitabilitatea și creșterea productivității.

Andrew Bailey, președintele FSB și guvernatorul Băncii Angliei, a avertizat la rândul său în repetate rânduri asupra posibilității unei corecții importante a acțiunilor din sectorul AI.

Sistemul financiar este mai pregătit decât în 2008, dar pericolele rămân

Deși riscurile sunt monitorizate, John Schindler consideră că sistemul financiar este mai rezistent decât înaintea crizei din 2008.

„Rolul nostru este să ne gândim la toate lucrurile care ar putea merge prost și să identificăm modalități prin care acestea pot fi gestionate. Acesta este doar unul dintre lucrurile pe care le analizăm”, a precizat John Schindler.

Întrebat dacă industria financiară are suficiente mecanisme de protecție în cazul unei prăbușiri a unei eventuale bule AI, oficialul a răspuns: „Sper că da.”

Schindler a explicat că băncile s-au dovedit mai rezistente la șocuri după criza financiară globală, însă a atras atenția asupra sectorului financiar nebancar, care este mai mare decât în 2008 și mai puțin reglementat.

„În anumite segmente ale acestui sector s-ar putea acumula riscuri pe care ne este mai greu să le evaluăm. Așadar, nu pot spune că totul va fi în regulă”, a declarat John Schindler.