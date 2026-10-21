Dezvoltatorii PHP au anunțat marți că au identificat „două vulnerabilități critice” și le-au recomandat utilizatorilor „să efectueze actualizarea imediat ce este disponibilă”. Publicarea unui patch pentru remedierea celor două probleme de securitate era programată pentru miercuri, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), scrie news.ro.

Potrivit lui Dane Knecht, directorul tehnic al Cloudflare, companie specializată în securitate web și servicii cloud, hackerii au încercat deja să exploateze vulnerabilitățile.

„Observăm apariția primelor atacuri și ne adaptăm măsurile de protecție pe măsură ce apar noi vectori”, a transmis acesta pe platforma X. El a subliniat că măsurile de protecție implementate reprezintă doar o soluție provizorie.

PHP este utilizat de numeroase sisteme de gestionare a site-urilor web, inclusiv WordPress, Drupal, Joomla și Magento.

În acest stadiu, ar putea fi afectate toate versiunile PHP începând cu versiunea 5. Dezvoltatorii nu au precizat însă care dintre versiuni sunt efectiv vulnerabile.

În Franța, numeroase site-uri erau inaccesibile miercuri, inclusiv toate site-urile prefecturilor franceze, potrivit publicației Le Figaro.

Ministerul francez de Interne a confirmat măsura într-un comunicat publicat miercuri.

„Ca măsură de precauție, site-urile prefecturilor au fost temporar puse offline, în așteptarea publicării unui patch de securitate de către editor”, a transmis instituția, potrivit Reuters.

Măsuri similare au fost adoptate și în Olanda și Finlanda.

Numărul site-urilor afectate și durata întreruperii serviciilor prefecturilor franceze nu au fost precizate.