Poliția din SUA a făcut publice imagini brutale dinaintea morții lui Tyre Nichols. Își striga mama când era bătut de agenți

Incidentul la avut loc la începutul lunii, însă imaginile ce surprind momentul extrem de violent au fost date publicității abia azi-noapte, la presiunea familiei celui ucis și a presei.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Cei cinci polițiști care apar imagini sunt acuzați că l-ar fi ucis pe Tyre Nichols, în vârstă de 29 de ani. Ofițerii au încercat să îl aresteze pentru o presupusă încălcare a regulilor de circulație.

Dar, conform poliției locale, el a reușit să fugă după o scurtă confruntare cu forțele de ordine. După ce l-au prins din nou, agenții l-au lovit cu brutalitate și l-au dus apoi în arest.

Cum starea lui s-a agravat, a fost trimis la spital, dar în trei zile a murit. Polițiștii au fost puși sub acuzare.

Autoritățle se tem că ar putea avea loc noi proteste în urma acestui caz, însă familia tânărului ucis a îndemnat la manifestații pașnice.

”- Lovește-l! Ai grijă! Dă-mi mânile! Dă-mi mâinile! Mai șpreiază-l odată!

- Mama! Mama!”.

În clipurile extrase atât de pe camerele corporale de supraveghere ale poliţiştilor, cât şi de camere de supraveghere stradale, se vede cum într-o intersecţie, agenţii îl înconjoară pe Tyre Nichols, îi cer să se dea jos de la volan şi să ridice mâinile.

Agenţii îl trag pe Nichols de pe scaunul şoferului maşinii sale în timp ce acesta strigă: "La naiba, nu am făcut nimic ... Încerc doar să mă duc acasă", şi îl forţează să se întindă la pământ, apoi îi ordonă să se întindă pe burtă şi îi pulverizează în faţă spray iritant, potrivit News.

Deşi suspectul stă întins pe o parte cu un agent deasupra lui, el ezită să se întindă pe burtă. Un agent ameninţă că va folosi pistolul cu electroşocuri şi, după o luptă de aproximativ un minut, tânărul se ridică şi începe să fugă, unul dintre poliţişti trage cu Taserul, dar acesta scapă.

