Era trecut de ora 8 seara când tatăl victimei a încercat să ia legătura cu bărbatul. Îngrijorat că nu i-a răspuns la telefon vreme îndelungată, a ajuns acasă la acesta, într-un apartament din Sectorul 5 al capitalei. Se pare că nici măcar ajuns în fața ușii, bărbatul nu i-a deschis, așa că a fost nevoit să spargă ușa.

Ajuns în casă, speriat de ce a văzut, a alertat imediat autoritățile. La fața locului au ajuns echipaje de poliție, pompieri, dar și criminaliști.

În sufragerie, tatăl și-a găsit fiul de 45 de ani carbonizat. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în aceeași cameră ar fi fost găsită și o sticlă cu un lichid inflamabil. Iar pe pereți ar fi fost scrise mai multe mesaje de adio.

Cercetări pentru moarte suspectă

Deocamdată nu este clar cât timp a trecut până la descoperire, însă când au ajuns echipajele de intervenție, incendiul era deja stins.

În acest caz, se fac acum cercetări pentru moarte suspectă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și iau în calcul varianta sinuciderii, dar nu sunt excluse și alte ipoteze.

Vecinii susțin că nu au observat nimic pe parcursului zilei, care să le ridice suspiciuni. În plus, bărbatul ar fi fost, spun ei, un om liniștit, care nu crea probleme.