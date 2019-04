Pod prăbușit, după ce a fost lovit de un feribot. Mai multe mașini au căzut în apă. VIDEO

Potrivit martorilor, două mașini au căzut în apă, după ce ambarcațiunea a lovit unul dintre stâlpii de susținere ai podului. Pentu moment, nu se cunoaște numărul persoanelor rănite. În zonă au fost trimiși scafandri, care caută posibile victime, informează BBC News.

Guvernatorul statului Para, Helder Barbakho, a decretat stare de urgență după accident: „Prioritatea noastră este căutarea victimelor și oferire de asistență familiilor lor.”

El a postat și un filmuleț cu momentul în care porțiunea din podul de 860 de metri s-a prăbușit.

