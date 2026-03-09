O reuniune de urgență a miniștrilor de finanțe din G7 s-a încheiat fără un acord pentru eliberarea rezervelor stategice de petrol, în vederea scăderii prețului.

O dronă iraniană a lovit, în cursul nopții, o rafinărie a companiei petroliere de stat din Bahrain și a provocat un incendiu de proporții. Compania a activat clauza de forță majoră și a anunțat că nu-și mai poate îndeplini obligațiile contractuale către clienții externi.

În tabăra cealaltă, cel puțin 4 depozite de petrol și un amplasament logistic folosit pentru transportul produselor petroliere din apropierea Teheranului au fost lovite în acest weekend.

În același timp, sunt practic oprite transporturile de petrol și gaze naturale prin strâmtoarea Ormuz, din Golf, - din cauza blocajului iranian. Strâmtoarea asigură de obicei o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze.

Neil Atkinson, Former International Energy Agency executiv: ”Cred că în acest moment piețele reacționează la blocajul fără precedent din strâmtoarea Ormuz. Petrolul nu mai trece prin strâmtoare și am aflat că producători importanți de petrol din regiunea Golfului, ca Irak, Kuwait, Emiratele Arabe Unite și posibil Arabia Saudită și-au redus drastic producția. Este o situație foarte, foarte serioasă, pe care n-am mai întâlnit-o până acum”.

Țițeiul brut Brent — reperul internațional pentru petrol — a crescut cu peste 25% în tranzacțiile din Asia, ajungând la un moment dat la aproximativ 118 dolari pe baril - cea mai mare creștere procentuală într-o singură zi din ultimii șase ani. Panica i-a cuprins pe investitori.

Francis Lun, CEO, Venturesmart Asia Ltd: ”Acesta este cel mai rău scenariu pe care l-am prevăzut, când SUA și Israel au început să atace Iranul. Acum totul scapă de sub control”.

Trump spune că scumpirea petrolului este ”pe termen scurt”

Tim Oechsner, capital markets expert at Steubing AG: ”Cu cât războiul continuă mai mult, cu atât preocupările legate de inflație și creștere vor deveni, firesc, mai mari, mai ales cât timp prețurile petrolului rămân ridicate. Tarifele au crescut cu aproximativ 50% de la izbucnirea războiului, inclusiv o creștere de 16% peste noapte”.

Președintele american susține, însă, că această creștere de preț este „pe termen scurt” și oricum, spune Trump, este „un preț foarte mic de plătit” pentru pacea mondială.

Miniștrii de finanțe ai marilor puteri din G7 participa la o reuniune de urgență - pentru a discuta despre creșterea prețului la petrol.

Chris Beauchamp, Chief Market Analyst for IG: ”Au existat unele tentative de compensare, cel mai notabil fiind discuțiile G7 despre eliberarea rezervelor. Dar asta este, literalmente, o picătură într-un ocean, comparativ cu ceea ce pierdem în fiecare zi din cauza lipsei transporturilor care treceau prin Ormuz”.

S-au reunit și grupurile de coordonare pentru aprovizionarea cu petrol și gaze a Uniunii Europene. Asta pentru a monitoriza impactul războiului asupra energiei ca urmare a schimbării de la importurile europene din Rusia către cele din regiunea Golfului.