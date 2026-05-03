Însă, petrecăreții și-au văzut mai departe de distracție.

Tinerii s-au mobilizat pe rețelele de socializare.

Poligonul s-a umplut în scurt timp de mașini, rulote și corturi. Zeci de mii de oameni au venit puși pe distracție.

Băiat: „Am făcut un drum de patru ore și jumătate cu mașina și, acum, a mai trebuit să mergem și pe jos vreo 55 de minute. Suntem încărcați ca niște catâri, dar, până la urmă, avem nevoie de multe lucruri pentru o petrecere în aer liber.”

Cum valul de petrecăreți nu a mai putut fi oprit, autoritățile au încercat să ia totuși câteva măsuri de protecție.

Autospeciale ale pompierilor și ambulanțe au fost aduse în zonă pentru a interveni în caz de nevoie.

Polițist: „Domnilor, vă rog să vă urcați înapoi în mașini, să vă întoarceți și să parcați mai departe. Va trebui să mergeți pe jos până la festival, dar nu treceți cu mașina pe aici.”

Bărbat: „Problema este că strada se blochează pentru că voi nu ne lăsați să intrăm. Voi vreți ca strada să fie eliberată pentru ca ambulanțele să poată trece și, până la urmă, iată că tot nu se poate.”

Poligonul, aflat în localitatea Cornusse din centrul Franței, a fost folosit pentru exerciții militare timp de 150 de ani.

Pericolul ca în anumite zone să se afle muniție neexplodată este foarte mare.

Oamenii legii au încercat să atragă atenția asupra riscului uriaș, dar tinerii sunt de neclintit.

Băiat: „La toate festivalurile legale sunt la fel de mulți consumatori de droguri, dar acolo se lasă gunoiul în urmă, nu este întotdeauna strâns. Noi avem grijă și, în plus, transmitem anunțuri în grupurile interne pentru a semnaliza unde este nevoie de curățenie, organizatorii fac curat și toată lumea contribuie.”

Fată: „Vrem doar să dansăm și să fim lăsați în pace. Nu facem rău nimănui.”

Băiat: „Unii oameni au condus 12 ore ca să ajungă aici. Sunt și străini, oameni de peste tot: francezi, belgieni, germani, spanioli. Ne-am adunat cu toții.”

Băiat: „Dovada că muzica ne aduce împreună pe toți.”

Cel puțin 15 petrecăreți au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cei mai mulți s-au rănit după ce s-au jucat cu resturile unor proiectile găsite în poligon.

Petrecerea are loc în contextul în care parlamentul francez încearcă să înăsprească legislația în cazul acestui tip de evenimente neautorizate.

Autoritățile vor să întroducă pedepse cu închisoarea pentru organizatori și amenzi uriașe pentru participanți.