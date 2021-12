Pene de curent, ambuteiaje şi zboruri anulate în Japonia, unde ninsori puternice perturbă o parte a ţării

Aproximativ 1.500 de gospodării nu aveau electrcitate luni, a anunţat operatorul Kansai Electric Power pe site.

Niciun rănit din cauza acestor intermperii nu a fost semnalat pentru moment, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului japonez, Hirokazu Matsuno, îndemnând la „prudenţă şi vigilenţă sporite”.

„Ninsorile urmează să se intensifice până mâine (marţi), mai ales în partea Mării Japoniei”, a avertizat el.

Circulaţia a fost întreruptă pe o importantă axă rutieră în departamentul Shiga, limitrof depratamentului Tokyo, din cauza unor vehicule imobilizate, a anunţat Matsuno.

Acest incident a fost cauzat de un camion, care a alunecat pe şosea, în apropiere de oraşul Hikone, unde stratul de zăpadă a ajuns la 68 de centimetri în 24 de ore, de 30 de ori nivelul nornmal, potrivit postului public de televiziune NHK.

Aproape 200 de pasageri au fost nevoiţi să-şi petreacă noaptea de duminică spre luni în mai multe trenuri imobilizate pe o linie, în departamentul Shiga, potrivit postului.

Aproximativ 130 de zboruri au fost anulate duminică, din cauza ninsorii, potrivit agenţiei de presă Jiji, iar alte 50 au fost anulate luni, potrivit NHK.

Heavy snow continued to pummel northern and western Japan on Monday, a day after more than 100 domestic flights were grounded due to bad weather. pic.twitter.com/kBCF7G87fN