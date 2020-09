Patru americani au fost puși sub acuzare în legătură cu uciderea unui afro-american găsit arzând într-un șanț

Michael Ronnell Williams a fost găsit mort într-un șanț din orășelul Grinnell în 16 septembrie.

Steven Vogel, în vârstă de 31 de ani, despre care autoritățile afirmă că a fost o cunoștință de-a lui Williams, a fost acuzat de omor premeditat și profanare a unui cadavru, a anunțat marți Departamentul de Siguranță Publică din Iowa.

O femeie în vârstă de 55 de ani și doi bărbați în vârstă de 57, respectiv 29 de ani, au fost puși sub acuzare pentru profanare și complicitate după comiterea faptei. Femeia și unul din bărbați au fost acuzați și de distrugerea de dovezi.

Deși toți cei patru suspecți sunt albi iar Williams a fost negru, reprezentanții poliției au afirmat în cadrul unei conferințe de presă susținute marți că nu există dovezi care să indice că uciderea bărbatului a fost motivată rasial, autoritățile neprecizând motivul crimei.

Ever since Michael Ronnell Williams left his native Syracuse, New York, for the Midwest 24 years ago, his family had been trying to convince him to move home. Now it's too late. https://t.co/GpFx9WeNmW