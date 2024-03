Pățania unei adolescente care suferă de sindromul „Rapunzel”. Cum a ajuns să aibă în stomac un ghemotoc de păr uriaș

Când Melissa Williams, în vârstă de 13 ani, a fost spitalizată pentru că nu putea să mai mănânce, medicii au descoperit o minge de păr de dimensiunea unui mingi de rugby în stomacul ei.

Jackman et al, BMJ Case Reports 2021

Adolescenta din Liverpool, acum în vârstă de 15 ani, își mâncase propriul păr pentru a face față anxietății și hărțuirii, o condiție numită Sindromul Rapunzel.

Mama ei, Jackie, în vârstă de 42 de ani, a declarat: „Ea era foarte retrasă. Nu socializa cu prietenii și apoi am observat că părul ei devenea tot mai scurt. A ajuns să nu se mai ducă la școală pentru că nu o hărțuia doar o persoană, ci toată clasa. Pierduse mult în greutate și am crezut că are o tulburare de alimentație la început. Ea a spus: 'nu, mamă, doar mă doare când mănânc. Simt că mâncarea mă înțeapă în gât'”.

Când durerile lui Melissa au devenit mai intense, Jackie a dus-o la Spitalul Alder Hay unde o radiografie a dezvăluit o masă uriașă cu dimensiunea între opt și zece centimetri în stomacul ei, în septembrie 2021.

Melissa a fost diagnosticată și cu tricotilomanie, dorința compulsivă de a-ți smulge părul.

Melissa a fost supusă unei intervenții chirurgicale în octombrie 2021 la Spitalul Alder Hay, Liverpool, și a rămas în spital timp de trei săptămâni după ce a luptat cu patru infecții. De atunci, Melissa primește ajutor de la școală și Serviciile de Sănătate Mintală pentru Copii și Adolescenți (CAMHS) pentru a învăța să facă față anxietății cu tehnici de respirație și tratament cu cannabis medical.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: