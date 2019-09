Părinții unui bărbat ucis vor să-i ofere asasinei o sumă uriașă. Motivul este înduioșător

Acum doi ani, într-o criză de gelozie, WeiWei Fu l-a înjunghiat în gât Michael Simpson, în apartamentul lui din Shanghai, în vreme ce copiii lor dormeau într-o camera alăturată. Micuților li s-a spus apoi că tatăl lor i-a părăsit. Femeia se află acum în detenție, dar familia sa a primit deja mii de lire sterline de la părinții lui Michael, notează The Sun.

Parents of Brit murdered by jealous wife in China offer her £40k to send grandson back to UK https://t.co/EPcTyOd7hY