Arestată în fața copiilor dintr-un motiv incredibil. Mărturia cutremurătoare a unei mame

O femeie din Marea Britanie a fost arestată de față cu proprii copii, după ce, pe Twitter, a scris despre o femeie transgender că este bărbat.

Kate Scottow, în vârstă de 38 de ani, este acuzată că a făcut comentarii malițioase, pe Twitter, despre Stephanie Hayden, o ONG-istă care militează pentru drepturile persoanelor transgender.

În februarie, Scottow a povestit pe un forum experiența traumatizantă de a fi ridicată din casă de față cu proprii copii: „Eram acasă la mine, când am fost arestată de trei polițiști. Eram cu fiica mea de 10 ani, care suferă de autism, și cu fiul meu de 20 de luni, pe care încă îl alăptez. Am stat apoi șapte ore într-o celulă fără obiecte sanitare, de care le-am spus că am nevoie, apoi am fost interogată. Mi s-a dat voie să plec, dar sunt investigată. Am fost arestată pentru hărțuire și comentarii malițioase”.

Femeia a fost pusă sub acuzare și va ajunge în fața instanței pe 18 septembrie, notează The Sun.

„Am decis să o punem sub acuzare pe Katherine Scottow, după ce am consultat probele administrate de Poliția din Hertfordshire privind anumite postări în social media. Parchetul Coroanei amintește că procedurile penale în privința doamnei Scottow sunt în derulare și că aceasta are dreptul la un proces corect”, a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului Coroanei.

