Panică în Noua Zeelandă: bătăi la supermarketuri și cozi la magazinele de arme

Neo-zeelandezii au avut la dispoziție două zile să se pregătească, înainte de a intra în vigoare măsurile de urgență. Apelul premierului la ”calm și bunătate” nu a avut însă niciun efect.

Clienții au umplut supermarketurile, unde au apărut și incidente violente, pentru care a fost solicitată intervenția Poliției, scrie The Guardian.

”S-au facut cumpărături care ar ajunge pentru 10 milioane de oameni”, au spus reprezentanții supermarketurilor, desi Noua Zeelandă are mai puțin de 5 milioane de locuitori.

Cozi s-au format și la magazinele de arme, așa cum s-a întâmplat și în țări precum SUA și Ungaria.

Queues outside gun shops as Kiwis panic-buy firearms before lockdown https://t.co/e06QsQxm1J pic.twitter.com/5D0EAUq3c2