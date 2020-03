Hârtia igienică nu mai este la mare căutare în SUA. Americanii au făcut cozi la magazinele de arme

Zeci de clienţi au stat la cozi ore bune în oraşe precum Los Angeles ca să se înarmeze, relatează marţi EFE.

La sfârşitul săptămânii trecute, s-au format cozi lungi în faţa magazinului de arme Martin B. Retting, în Culver City, din comitatul Los Angeles, ceea ce a determinat centrul să posteze un mesaj pe contul său de Facebook prin care îşi cerea scuze clienţilor că nu le mai poate permite să încerce anumite arme şi că angajaţii nu-i pot servi pe toţi.

"Dacă sună telefonul şi nu răspundem, acest lucru se întâmplă pentru că suntem uşor depăşiţi de situaţie pentru moment... vă mulţumim pentru înţelegere" - aşa sună acum unul dintre mesajele postate pe contul Facebook al magazinului. Şi toate acestea după ce nu mai departe decât vinerea trecută magazinul postase pe Facebook un anunţ în care spunea că are suficiente stocuri de arme şi o cantitate decentă de muniţii, potrivit Agerpres.

Americans are not only buying up all the toilet paper they can find, there is also a run on guns. USA USA USA! This picture was sent to me by friend who lives in Los Angeles. pic.twitter.com/8IeJ1PlMhQ