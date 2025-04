Palestinienii așteaptă ore întregi pentru o porție de orez gratis, în Fâșia Gaza. „Nu există mâncare, nici apă de băut”

Cei care așteptau, inclusiv mulți copii, stăteau în fața unor oale mari din care lucrătorii organizației caritabile serveau orez – singura masă a zilei – celor care așteptau cu nerăbdare porția lor.

Unii au fost văzuți punând orezul fiert în pungi de plastic.

„Nu avem făină, gaz sau lemne. Totul este scump și nu avem bani,” a spus Reem Oweis, o femeie strămutată din orașul al-Mughraqa, în sudul Gazei, care stătea cu un recipient de plastic gol în brațe.

Israelul și-a intensificat ofensiva în Gaza, încercând să pună presiune pe Hamas pentru a elibera ostaticii, dintre care 59 sunt încă ținuți captivi – mai mult de jumătate dintre aceștia fiind deja morți.

A fost impusă o blocadă asupra alimentelor, combustibilului și ajutorului umanitar care intră în enclavă, ceea ce i-a lăsat pe civili în fața unor penurii acute.

În condițiile în care rezervele de ajutoare se epuizează, Nema Faragallah, o altă femeie strămutată din al-Mughraqa, a spus că, pe lângă lipsa oricărui venit, nu există legume, făină sau pâine.

„Mă bazez complet pe bucătăriile caritabile. Dacă acestea se închid, eu și copiii mei vom muri. Nu există nici mâncare, nici apă de băut. Punctele de trecere sunt închise. După cum vedeți, este foarte greu să obținem legume. Nu am mai primit legume de un an și jumătate. Eu și copiii mei am scăpat cu viață ieșind din al-Mughraqa. În al-Mughraqa nu mai este nimic, nici casă, nici copac. Nimic nu mai stă în picioare acolo. Suntem epuizați de această situație. Nu există nici făină, nici pâine, după cum se vede. Jur că de când nu mai intră făină, n-am mai văzut pâine”, a spus femeia.

ONU afirmă că acţiunile Israelului ameninţă "capacitatea viitoare a palestinienilor de a trăi în Fâşia Gaza"

Acţiunile Israelului în Fâşia Gaza ameninţă "capacitatea viitoare a palestinienilor de a trăi" în teritoriu, a declarat vineri Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, relatează AFP.

"Moartea, distrugerea, strămutarea, refuzul accesului la nevoile de bază în Gaza şi ideea repetată că locuitorii din Gaza ar trebui să părăsească complet teritoriul ridică îngrijorări reale cu privire la capacitatea viitoare a palestinienilor de a trăi în Gaza", a declarat purtătoarea de cuvânt a Înaltului Comisariat, Ravina Shamdasani, într-o conferinţă de presă la Geneva.

"Declaraţia noastră de astăzi duce, aşadar, îngrijorările noastre la un nou nivel, din cauza efectului cumulativ a ceea ce se întâmplă în Gaza", a spus ea.

Înaltul Comisariat al ONU a denunţat în special impactul asupra civililor al atacurilor israeliene din ultimele săptămâni în Fâşia Gaza, menţionând că "un procent mare dintre victime sunt copii şi femei".

"Între 18 martie şi 9 aprilie 2025, au avut loc circa 224 de atacuri israeliene asupra unor clădiri rezidenţiale şi a corturilor pentru persoanele strămutate", a transmis Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului într-un comunicat, adăugând că, în cazul a "36 de atacuri documentate şi coroborate" de Înaltul Comisariat, "victimele au fost până acum doar femei şi copii".

"În general, un procent mare dintre victime sunt copii şi femei", subliniază Înaltul Comisariat al ONU.

Potrivit agenţiei ONU, în pofida ordinelor israeliene ca civilii să plece către zona Al-Mawasi, "loviturile au continuat asupra corturilor persoanelor strămutate din această regiune - cu cel puţin 23 astfel de incidente înregistrate de Înaltul Comisariat începând cu 18 martie".

Shamdasani a criticat şi creşterea numărului ordinelor de evacuare emise de armata israeliană, "care sunt, de fapt, ordine de strămutare" a populaţiei.

Israelul, în calitate de putere ocupantă, poate ordona în mod legal evacuarea temporară a civililor din anumite zone, dar "natura şi gradul de aplicare a ordinelor de evacuare ridică semne de întrebare serioase cu privire la intenţia Israelului de a exclude definitiv populaţia civilă din aceste zone pentru a crea o 'zonă tampon'".

Înaltul Comisariat reaminteşte că "deplasarea definitivă a populaţiei civile într-un teritoriu ocupat echivalează cu transferul forţat", care "este o crimă împotriva umanităţii conform Statutului de la Roma".

Turcia şi Arabia Saudită resping strămutarea palestinienilor din Fâşia Gaza

Guvernele Turciei şi Arabiei Saudite au respins vineri orice plan care ar implica plecarea forţată a palestinienilor din Fâşia Gaza şi au cerut încetarea atacurilor israeliene, informează EFE.

"Respingem orice plan care îi obligă pe palestinieni să îşi părăsească patria", a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan după o întâlnire a grupului de contact pentru Gaza al Organizaţiei Cooperării Islamice şi al Ligii Arabe.

Această reuniune din cadrul Forumului Diplomatic din Antalya a avut loc sub titlul "Soluţia celor două state şi pacea durabilă în Orientul Mijlociu".

Ministrul saudit de externe Faisal bin Farhan a fost de acord cu această poziţie şi a denunţat faptul că aceste planuri sunt descrise drept "migraţie voluntară".

"Respingem categoric strămutarea poporului palestinian din Gaza sub orice slogan", a spus ministrul saudit.

"Nu se poate accepta să se vorbească de migraţie voluntară atunci când palestinienii sunt privaţi de cele mai elementare necesităţi ale vieţii", a spus el, potrivit agenţiei oficiale turce Anadolu.

Preşedintele american Donald Trump a propus plecarea a sute de mii de palestinieni din Fâşia Gaza pentru a lăsa loc unui proiect imobiliar.

Ministrul saudit de externe a cerut o "încetare imediată a focului în Gaza" şi a subliniat nevoia urgentă de a garanta furnizarea de ajutor umanitar în "enclava asediată".

În discursul său, Fidan a mai declarat că "atacurile Israelului trebuie să înceteze cât mai curând posibil".

Ministrul turc de externe a explicat că în cadrul întâlnirii s-au discutat paşii pentru a obţine o încetare permanentă a focului şi o soluţie cu două state.

"O încetare permanentă a focului trebuie stabilită cât mai curând posibil. Susţinem negocierile de încetare a focului conduse de Qatar, Egipt şi SUA. Susţinem planul de reconstrucţie a Fâşiei Gaza aprobat de Liga Arabă", a spus ministrul turc.

La Forumul Diplomatic din Antalya, care a început vineri şi va dura până duminică, participă sute de lideri politici, diplomaţi şi academicieni, inclusiv 20 de şefi de stat şi de guvern.

