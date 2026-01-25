Andrei Cibis, guvernatorul regiunii Murmansk, a anunţat vineri seară că oraşele Murmansk şi Severomorsk au rămas fără energie electrică din cauza prăbuşirii stâlpilor de înaltă tensiune. Duminică, autorităţile locale au declarat că încă mai erau case fără energie electrică şi căldură în Severomorsk.

Cinci stâlpi, dintre care doi aveau aproape 60 de ani, s-au prăbuşit la aproximativ 7 km de Murmansk pe 23 ianuarie, potrivit presei locale. Doi dintre ei erau din 1966, doi din 1982 şi unul din 1988, potrivit site-ului de ştiri online Severomorsk.

Navele Flotei Nordice ancorate în Severomorsk au fost trecute în modul de alimentare autonomă pentru a elibera capacitatea, a declarat Vladimir Evmenkov, şeful Severomorsk.

Severomorsk este sediul Flotei Nordice a Rusiei, fiind situat în Golful Kola al Mării Barents. Oraşul funcţionează în regim închis (moştenire a sistemului sovietic care există şi astăzi sub statutul de ZATO - n.r.) găzduind cel mai important comandament naval al Rusiei. Acesta controlează cea mai mare flotă de submarine cu rachete balistice din Rusia şi arsenaluri extinse de ogive nucleare, rachete şi şantiere de reparaţii.

Aşa-numitele „oraşe închise” din Rusia, situate de obicei în jurul instalaţiilor majore de apărare sau nucleare, au controale mult mai stricte decât majoritatea celorlalte locuri. Intrarea este controlată şi sunt necesare permisiuni speciale pentru a le vizita.



