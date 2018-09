Guvernul May ar putea cădea din cauza Brexit. Opoziţia ameninţă cu alegeri anticipate

iStock

Partidul Laburist din Marea Britanie a anunţat că intenţionează să forţeze declanşarea de alegeri anticipate în situaţia în care următoarea propunere de Brexit a prim-ministrului Theresa May va fi respinsă în Parlament, relatează The Independent.

Confom The Independent, Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, ar urma să forţeze declanşarea de alegeri anticipate prin iniţierea unei moţiuni de cenzură la adresa guvernului condus de Theresa May.

"Dacă Thersa May va primi un veto în parlament, atunci să vă aşteptaţi că Partidul Laburist să vină în faţă cu o moţiune de cenzură la câteva zile după aceea", a declarat un membru al Partidului Laburist, citat de The Independent.

Acţiunea ar urma să fie, însă, iniţiată şi în situaţia în care propunerea va fi respinsă din nou de Uniunea Europeană - un scenariu probabil dat fiind istoricul de până acum al negocierilor.

Pentru trecerea moţiunii de cenzură ar fi necesar şi suportul unei părţi a Partidului Conservator (cel condus de Theresa May), suport pe care l-ar putea obţine dat fiind faptul că Theresa May se confruntă cu o opoziţie tot mai puternică din partea unei părţi a propriului partid. Într-un astfel de scenariu, moțiunea de cenzură ar avea șanse să treacă întrucât Theresa May are doar o majoritate relativă în parlament.

Partidul Laburist a conceput şi un plan alternativ pentru situaţia în care nu va putea forţa, totuși, alegeri anticipate. Într-un astfel de caz, partidul condus de Jeremy Corbyn va susţine ideea organizării unui nou referendum. Aceasta este o idee cu care inclusiv o parte a Partidului Conservator este de acord.

