Reacția lui Călin Georgescu după decizia Curții de Apel București. „Poporul a fost condamnat”

Călin Georgescu și-a făcut public mesajul pe rețelele de socializare.

„Poporul este singurul conducător de drept al țării și acum poporul s-a unit în jurul unui ideal măreț care merită protejat din plin: democrația. Cea pentru care am plătit tribut acum 35 de ani, în sângele tinerilor noștri, acum 35 de ani. Suntem din nou uniți într-o lună de decembrie, la fel cum s-a întâmplat în decembrie 1918, în decembrie 1989 și acum, în decembrie 2024. Milioane de inimi și un singur ideal comun: libertate. Pare că frigul lui decembrie este plin de harul care aprinde sufletul nostru, al tuturor, al neamului românesc unit. Cu cât am fost mai încercați, cu atât am devenit mai uniți și mai înțelepți și astfel, trezirea în conștiință a poporului nostru s-a materializat în fiecare clipă, oră de oră, zi de zi, și practic treptat, nevoia de schimbare care ne-a animat pe toți s-a contopit cu cele mai înălțătoare sentimente, și în mod special ieri, ieri mii de oameni s-au adăpostit sub drapelul național pentru că românii merită dreptate, și cel mai important, libertate. Ne-am adăpostit sub drapelul țării pentru că el este simbolul strămoșilor care ne-au lăsat cea mai de preț moștenire: acest pământ sacru, România.

Ieri a fost ieri. Astăzi, Curtea de Apel București a dovedit că nu are același curaj pe care îl are poporul român. Au ales frica în detrimentul curajului, au ales să servească sistemul și nu poporul, și în lipsa dovezilor, și în lipsa oricărei probe care ar fi justificat anularea turului doi al alegerilor prezidențiale, Curtea avea de făcut un singur lucru, doar să recunoască că nu a existat un motiv pentru anularea alegerilor și să dispună reluarea acestora de unde au fost oprite abuziv. Prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, poporul a fost condamnat să accepte corupția și nedreptatea ca o stare de fapt. Practic, poporul a fost condamnat pentru propriile alegeri și a fost abandonat de cei care trebuiau să-l protejeze de cea mai gravă ingerință: cea politică.

Justiția a ales astăzi să fie supusă, nu liberă. Iar din palatele lor, Cotroceni și Victoria, politicul crede că a câștigat din nou, probabil deja sărbătoresc, evident pe banii noștri, cu șampanie scumpă, o nouă umilință adusă la adresa poporului român. Justiția a fost din nou îngenunchiată de Klaus Iohannis, de cei nouă judecători ai Curții Constituționale, de Marcel Ciolacu și de interesele externe asupra resurselor naturale și a bogăției țării noastre. Magistrații au cedat în fața falsei puteri politice care le-a corupt judecata, dar vă spun, adevărata forță suntem noi, poporul român.”



