Presa britanică: Theresa May a fost "umilită" de liderii europeni

Ziarele The Guardian şi The Times scriu pe prima pagină despre "umilirea" Theresei May, în timp ce Times evocă "dezastrul de la Salzburg".

Tabloidul The Sun merge mai departe, titrând "Şobolanii UE - euro-gangsterii o atacă pe May", alături de o caricatură în care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Consiliului european Donald Tusk " pozează" ca nişte bandiţi americani înarmaţi cu mitraliere.

"Premierul a refuzat pe bună dreptate să se îndepărteze de liniile roşii stabilite de Regatul Unit", adaugă The Sun.

Brutal front pages for Theresa May this morning. Grim reading for the PM who was absolutely humiliated by the EU at Salzburg.

Also quite notable that the Telegraph have a front page of Emmanuel Macron essentially calling one of their own columnists (Boris Johnson) a liar... pic.twitter.com/vcM6AxctZU