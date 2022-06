Oligarhul Oleg Deripaska, un apropiat al lui Putin: ”Distrugerea Ucrainei ar fi o greșeală colosală”

Profimedia

Oligarhul Oleg Deripaska, unul dintre cei mai bogați ruși și un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat marți că nu va ieși niciun câștigător din invazia Rusiei, iar ”distrugerea Ucrainei ar fi o greșeală colosală”.

Magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska a sugerat marți că nu va exista niciun câștigător din invazia Ucrainei de către Moscova și a subliniat prețul economic pe care Rusia îl va plăti pentru acțiunile sale, potrivit Reuters.

Comentariile lui Deripaska adresate reporterilor de la Moscova au reprezentat o rară ieșire publică cu privire la rațiunea Kremlinului pentru războiul din Ucraina din partea unuia dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei. Totuși, Deripaska avut grijă să evite să-l critice direct pe președintele Vladimir Putin.

”Mă neliniștește cât de repede am abandonat tot ce s-a realizat (economic) în anii 90, apoi am abandonat tot ce am realizat în anii 2000, iar acum stăm și așteptăm victoria. Victorie a ce? Victoria cui?”, s-a întrebat Deripaska.

”Cred că distrugerea Ucrainei ar fi o greșeală colosală, inclusiv pentru noi”, a mai spus miliardarul considerat unul dintre cei mai apropiați oligarhi ai președintelui Putin și aflat pe lista rușilor sancționați de Occident.

Creșterea nivelului de prosperitate a fost legată de dezvoltarea sectorului privat al Rusiei și de construirea de legături cu restul Europei, ca principal partener economic al Rusiei, a mai spus Deripaska.

Și este evident că sancțiunile occidentale rănesc acum Rusia mai mult decât Europa, a spus Oleg Deripaska, fondatorul gigantului rus de aluminiu Rusal.

Acest lucru contrastează cu argumentul exprimat în mod repetat de Putin, potrivit căruia sancțiunile se întorc împotriva economiilor occidentale, declanșând cea mai mare inflație din ultimele decenii și că Rusia va deveni mai puternică și mai autosuficientă.

Deripaska - el însuși sub sancțiuni din partea Statelor Unite, Marii Britanii și a Uniunii Europene - a spus, totuși, că a subestimat cât de stabilă se va dovedi economia Rusiei.

Pe de altă parte, Deripaska nu vede vreo amenințare la adresa conducerii politice a Rusiei.

”Nu există niciun potențial de schimbare a regimului în Rusia. Opoziția a preferat peisaje frumoase europene și s-a retras din viața țării”, a spus Deripaska.

Multe dintre principalele personalități ale opoziției din Rusia, în special asociații criticului Alexei Navalny, au fugit în alte țări europene pentru a scăpa de a fi urmăriți penal.

Deripaska, în vârstă de 54 de ani, face parte dintr-un grup de oameni de afaceri cunoscuți sub numele de oligarhi, care controlează mari părți ale economiei, în special în energie și mărfuri, și au reușit să-și păstreze averea cu condiția să rămână în afara politicii.

Putin numește invazia Ucrainei din 24 februarie o operațiune militară specială de demilitarizare și „denazificare” a țării, o linie respinsă de Kiev și Occident ca propagandă de război fără temei. Kremlinul și-a repetat marți afirmațiile că operațiunea decurge conform planului.