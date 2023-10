Oficial din Israel: „Forţele militare avansează treptat în Gaza, conform planului”. Martor: „Trag în orice vehicul”

Hagari a declarat că forţele israeliene au ucis zeci de militanţi în cursul nopţii în Gaza, dar a refuzat să confirme locul unde se află în prezent trupele terestre, după ce imagini de pe reţelele de socializare păreau să arate tancuri israeliene avansând pe un drum principal din oraşul Gaza.

Sunt martori care au declarat pentru AFP că tancurile israeliene au intrat luni într-un cartier de la periferia oraşului Gaza, tăind principala axa rutieră între nordul şi sudul enclavei.

Tancurile au ajuns la periferia cartierului al-Zeitoun din oraşul Gaza, conform acestora. „Au tăiat drumul Salahedin (care leagă nordul de sud) şi trag în orice vehicul care circulă pe acolo", a declarat unul dintre martori pentru AFP.

The IDF continues to expand the scope of ground operations in the Gaza Strip. The Israeli military has hit more than 600 Hamas targets in recent days.

