Deși cuplul recunoaște că alții considerau că duc lucrurile la „extremă” sau că sunt „nebuni” pentru că încercau atât de mult să cheltuiască cât mai puțin, Alan explică că ei au fost „concentrați obsesiv pe a-și cumpăra libertatea”.

Când spune „libertate”, el se referă la pensionarea timpurie, pe care soții Donegan au reușit să o obțină în urmă cu șapte ani, când Alan avea doar 40 de ani, iar Katie doar 35, transmite BBC.

Cei doi comandau foarte rar mâncare și își pregăteau mereu prânzul la pachet pentru serviciu. „Am economisit 40.000 de lire sterline [243.588 de lei] pe parcursul a 10 ani doar datorită acestui obicei legat de prânz”, spune Alan.

„Ne încărcam chiar și telefoanele când eram plecați de acasă și căutam vouchere Nectar [un program de loialitate pentru supermarketuri] abandonate. Puteți decide dacă este nebunie sau o strategie genială, dar a funcționat.”

Alan lucrase ca grădinar peisagist înainte de a-și lansa o afacere de formare profesională și coaching de viață, în timp ce Katie a fost actuar, adică specialistă în evaluarea riscurilor, pentru o companie financiară.

Pe lângă veniturile bune pe care le aveau, obiceiurile lor extreme de economisire le-au permis să se pensioneze devreme - și au investit cât de mulți bani și-au putut permite.

Alan și Katie fac parte dintr-o mișcare globală mică, dar în creștere, numită FIRE, acronim pentru „Financially Independent, Retire Early” („Independență financiară, pensionare timpurie”).

Dacă acum 15 ani era un concept puțin cunoscut, în prezent există aproape un milion de membri pe principalul forum de discuții FIRE de pe platforma de socializare Reddit, iar instituții financiare recunoscute publică numeroase ghiduri legate de acest subiect.