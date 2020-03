Supriza făcută de vecini unei tinere care se luptă cu cancerul în vremea coronavirusului

Milioane de americani au fost impresionați de clipul postat de mama fetei pe o rețea socială.

Courtney Johnson are 15 ani și a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer, în luna iunie a anului trecut. Ea tocmai a terminat ședințele de chimioterapie, iar prietenii și vecinii au vrut să îi facă o surpriză.

La sosirea acasă, aceștia s-au înșirat pe stradă. Au încălcat izolarea la domiciliu, recomandată de autorități pentru a preveni răspândirea coronaviruslui, dar au păstrat distanța între familii. Tânăra a plâns de emoție.

#SomeGoodNews my daughter, Coco, finished her final chemo treatment yesterday and our friends had a surprise social distancing welcome home parade for her! pic.twitter.com/CI2um08ird