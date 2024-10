O statuie a lui Donald Trump dezbrăcat a fost ridicată pe o autostrada din Nevada. Reacția republicanilor. FOTO

Nudul, intitulat "Crooked and Obscene", este menit să îi facă pe oameni să se gândească la "transparenţa - sau lipsa ei - în politică", potrivit organizatorilor, citaţi de The Wrap.

Partidul Republican din Nevada a condamnat ferm statuia "deplorabilă" care îl înfăţişează pe candidatul său pentru Casa Albă.

WANNA-BE EMPEROR REALLY HAS NO CLOTHES

A 43-foot-tall naked statue resembling Frmr US President and Republican presidential candidate Donald Trump is displayed in a fenced-in lot near Interstate 15 north of Las Vegas, Nevada, September 28, 2024.

MAGA doesn't like it?

TOUGH! pic.twitter.com/iuNT8OUvmJ