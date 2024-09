VIDEO. Trump o cataloghează pe Harris ”handicapată mental” şi şochează inclusiv propria tabără, cu o lună înainte de alegeri

Această afirmația l-ar putea costa scump şi i-a înfuriat atât pe democraţi, cât şi pe mai mulţi republicani, potrivit News.ro.

Miliardarul, care visează să se întoarcă în Biroul Oval, la Casa Albă, i-a insultat atât pe preşedintele Joe Biden, cât şi pe Kamala Harris sâmbătă, într-un miting în oraşul Prairie du Chien, în Wisconsin, un stat-cheie în Midwest.

”Joe Biden a devenit handicapat mental. Kamala s-a născut aşa. Ea s-a născut aşa”, a declarat el şi a provocat râsete în sală.

”E CEVA ÎN NEREGULĂ CU KAMALA”.

El a recidivat duminică.

”Joe Biden coruptul a devenit handicapat mental. Trist. Dar mincinoasa de Kamala Harris, cinstit, cred că ea s-a născut aşa. E ceva în neregulă cu Kamala. Nu ştiu ce e, dar îl lipseşte ceva. Iar voi ştiţi, toată lumea ştie”, a declarat el în Pennsylvania, alt stat decisiv în alegerile de la 5 noiembrie.

