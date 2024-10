Iranul ar fi lansat un atac cu rachete balistice asupra Israelului. Sirenele aeriene răsună în toată țara

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat marți că Israelul a fost atacat de rachete iraniene, marcând începutul atacului cu rachete raportat pe larg de mass-media.

„Cu puțin timp în urmă, au fost lansate rachete din Iran către statul Israel”, a postat armata pe Telegram. „IDF face și va face tot ce este necesar pentru a proteja civilii din statul Israel”, notează agenția de presă Baha.

Sirenele răsună în tot Israelul, avertizând asupra unui atac iminent. IDF afirmă că au fost lansate rachete balistice din Iran către Israel, notează presa din Israel.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.

Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw