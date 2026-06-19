Exact asta i s-a întâmplat octogenarei Dolly Janowiak din Chicago, care și-a pierdut polița în valoare de 100.000 de dolari după ce, din greșeală, nu a achitat o majorare a primei de asigurare.

„Dar cum rămâne cu toți banii pe care i-am cheltuit pentru asta?”, a declarat Janowiak într-un interviu acordat CBS News Chicago cu privire la această situație .

Anularea a avut loc în aprilie, în urma unei notificări din partea companiei de asigurări a lui Janowiak, Transamerica, conform căreia aceasta nu achitase majorarea primei de asigurare de 56 de dolari pe lună timp de două luni, suma neplătită ridicându-se la 112 dolari.

Mark Friedlander, de la Insurance Information Institute, a declarat pentru Moneywise într-un e-mail că majoritatea polițelor de asigurare de viață includ o perioadă de grație de 30 până la 60 de zile în cazul neplății, timp în care acoperirea rămâne activă, dar că polița „va fi reziliată dacă plata nu a fost efectuată până la sfârșitul perioadei de grație”. Familia doamnei Janowiak a susținut că aceasta nu a primit niciodată avertismentul privind neplata trimis de Transamerica prin poștă.

Fiul ei, Greg Janowiak, a declarat pentru CBS News că mama sa și-a plătit polița de asigurare de viață „cu strictețe, în fiecare lună, timp de peste 20 de ani”. Cu toate acestea, Transamerica a anulat polița și, având 82 de ani și „mai multe probleme de sănătate acum decât a avut vreodată”, după cum a adăugat fiul ei, Janowiak a devenit practic neasigurabilă.

Reactivarea poliței de asigurare de viață după expirare

În cele din urmă, după intervenția CBS News, Transamerica a reactivat polița doamnei Janowiak, dar a adăugat o taxă de 1.581 de dolari.

Într-o declarație adresată Moneywise, Transamerica a afirmat că, din motive de confidențialitate, nu poate discuta „detaliile specifice ale problemelor individuale ale deținătorilor de polițe”, dar că, odată ce a luat cunoștință de preocuparea doamnei Janowiak, „am contactat-o direct și am rezolvat problema într-un mod care i-a permis să-și mențină acoperirea”.

Au adăugat că, în ceea ce privește suma de 1.581 de dolari pe care Janowiak o datorează, „titularul poliței trebuie să achite primele neplătite” atunci când polițele sunt reactivate. „Din acest motiv, este necesară o plată pentru reactivarea polițelor expirate. Această plată nu este o taxă. Este suma de bani necesară pentru reactivarea poliței.”

Problema subliniază însă importanța de a fi la curent cu schimbările survenite în polița dumneavoastră de asigurare de viață.

Asta pentru că, dacă polița expiră și ratați perioada de grație pentru reactivarea acesteia, ați putea rămâne fără poliță sau ar trebui să depuneți o nouă cerere. Prin urmare, este absolut necesar să contactați asiguratorul imediat ce constatați expirarea poliței.

„Dacă perioada de grație a expirat și polița dumneavoastră a fost reziliată, de obicei puteți solicita reactivarea acesteia într-un interval de timp stabilit, care poate varia între 1 și 5 ani de la expirarea poliței”, a scris Friedlander pentru Moneywise. Cu toate acestea, a menționat el, „acest lucru variază în funcție de asigurător și de reglementările statale”.

El a adăugat că „reactivarea poliței vă permite să păstrați tarifele și condițiile inițiale”, deși acest lucru poate implica plata tuturor primelor neachitate și a dobânzilor acumulate. De asemenea, este posibil să fie necesar să vă supuneți unui examen medical.

„Dacă starea dumneavoastră de sănătate s-a deteriorat în perioada de expirare”, a spus el, „reactivarea poate fi refuzată de către asiguratorul dumneavoastră”.