Metoda este neinvazivă, poate fi realizată la domiciliu şi ar putea creşte participarea la programele de prevenţie a cancerului de col uterin.

Infecţia persistentă cu anumite tipuri de virus papiloma uman este principala cauză a cancerului de col uterin, iar testarea pentru HPV este o componentă esenţială a screeningului.

Cu toate acestea, o parte dintre femei nu participă la programele de screening, din motive variate precum teama de durere, lipsa de intimitate, stigmatizarea sau lipsa informaţiilor. În acest context, specialiştii căută metode alternative de screening care să fie mai uşor acceptate.

Un grup de cercetători din China a evaluat acurateţea de diagnostic a testării HPV din sânge menstrual, comparativ cu probele cervicale recoltate de personal medical, pentru depistarea leziunilor cervicale de grad înalt, definite ca CIN2+ sau CIN3+, care necesită de obicei tratament.

Cum s-a desfășurat studiul

Analiza a inclus 3.068 de femei cu vârste între 20 şi 54 de ani, care aveau un ciclu menstruale regulat, recrutate între septembrie 2021 şi ianuarie 2025 din patru comunităţi urbane şi trei comunităţi rurale din provincia Hubei, China. Fiecare participantă a furnizat trei probe: o probă de sânge menstrual colectată cu ajutorul unui minipad - o bandă sterilă de bumbac ataşată zonei absorbante a unui absorbant obişnuit - o probă cervicală recoltată de medic pentru comparaţie şi o probă cervicală suplimentară pentru procesarea de laborator.

Participantele au avut acces şi la o aplicaţie mobilă WeChat, denumită Early Test, prin care au putut consulta rezultatele testelor şi au primit recomandări de la profesionişti din domeniul sănătăţii.

Principalele criterii de evaluare au fost sensibilitatea şi specificitatea testelor. Sensibilitatea unui test arată capacitatea acestuia de a identifica persoanele cu boală, iar specificitatea se referă la capacitatea de a exclude corect persoanele fără boală.

Concluziile studiului

Testarea HPV din probele de sânge menstrual colectate cu minipad a avut o sensibilitate de 94,7% pentru detectarea leziunilor CIN2+, comparabilă cu cea a probelor cervicale recoltate de medic, care a fost de 92,1%.

Specificitatea a fost uşor mai scăzută pentru probele de sânge menstrual faţă de cele cervicale, 89,1% comparativ cu 90,0%.

Valoarea predictivă negativă, respectiv probabilitatea ca o persoană cu test negativ să nu aibă boala, a fost identică pentru ambele metode, de 99,9%.

De asemenea, nu au existat diferenţe semnificative nici în valoarea predictivă pozitivă, 9,9% pentru minipad şi 10,4% pentru probele cervicale, şi nici în rata de trimitere la colposcopie, care a fost similară între cele două metode.

Autorii subliniază că integrarea testării cu aplicaţia mobilă a simplificat comunicarea rezultatelor şi consilierea pacientelor, ceea ce ar putea facilita implementarea la scară largă a acestei forme de screening.

Studiul are un concept observaţional, iar autorii menţionează existenţa unor limitări care trebuie luate în considerare. Cu toate acestea, cercetătorii concluzionează că datele obţinute susţin utilizarea analizei sângelui menstrual recoltat cu minipad ca alternativă standard şi neinvazivă pentru screeningul cancerului de col uterin.

Potrivit autorilor, rezultatele acestui studiu pe un eşantion mare de populaţie sprijină includerea testării HPV din sânge menstrual în ghidurile naţionale de screening pentru cancerul de col uterin.

Studiul a fost publicat, miercuri, în revista The BMJ.