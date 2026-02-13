Potrivit Agerpres, care citează EFE, dronele fac parte dintr-un proiect de producţie comun între companiile Quantum Systems şi Frontline Robotics.

"Aceste sisteme sunt puse direct la dispoziţia armatei ucrainene. Capacitatea actuală este de 10.000 de unităţi pe an, dar singura limită superioară este capacitatea (de producţie a) companiei", a declarat Pistorius la Gauting, în Bavaria, unde Zelenski participă la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Ministrul german a subliniat celeritatea cu care a fost pus în practică proiectul, "cu viteza luminii", în urma semnării unui memorandum de înţelegere în octombrie anul trecut pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării cu Ucraina.

Dronele produse pot fi utilizate pentru misiuni de luptă, recunoaştere sau sprijin logistic, a explicat el.

Pistorius a subliniat totodată că nu numai Ucraina beneficiază de primirea acestor dispozitive, ci şi Germania, şi - prin extensie - Europa, câştigă de pe urma experienţei şi datelor acumulate de ţara invadată.

La rândul său, Zelenski s-a exprimat în termeni elogioşi faţă de Germania pentru sprijinul acordat Ucrainei şi a declarat că acest proiect de coproducţie este cel mai amplu şi mai rapid dintre toate cele care au fost lansate până acum cu ţările europene.

Şeful statului ucrainean a subliniat că ţara sa doreşte să încheie războiul cu Rusia cât mai curând posibil, "dar în mod echitabil şi cu o poziţie puternică pentru Ucraina".

În timpul evenimentului, el a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să devină mai independentă de Statele Unite în materie de apărare şi a reiterat încă o dată că Kievul ar dori să adere la NATO, deşi aceasta este o decizie care le revine membrilor Alianţei.

La Munchen, Zelenski urmează să aibă întâlniri bilaterale şi multilaterale, printre alţii, cu cancelarul german Friedrich Merz şi secretarul de stat american Marco Rubio.