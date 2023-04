O navă a fost scufundată intenționat în golful Mexic. De ce a fost luată această decizie | VIDEO

Desfăşurarea recifului artificial a avut loc pe 18 aprilie, în largul coastei Destin-Fort Walton Beach, în Golful Mexic, informează CTV News.

Nava RMS Cyclops, de 21 de metri lungime, a fost scufundată de o echipă de specialiști din comitatul Okaloosa, la aproximativ patru mile marine, 7,4 kilometri, de țărm, la o adâncime de aproximativ 22 de metri. Ea va servi drept ecosistem pentru viața marină.

Officials in Destin, Florida intentionally sank the RMS Cyclops on Tuesday to create an artificial reef that "provides marine life with a robust ecosystem." The vessel is now 72 feet deep and four nautical miles offshore, according to county officials. pic.twitter.com/Aqu5KNXH1Q