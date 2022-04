Cea mai veche navă din lume, trimisă să recupereze de pe fundul mării rămășitele mândriei Marinei Ruse, crucișătorul Moskva

Operațiunile de salvare efectuate în urma scufundării crucișătorului Moskva, nava- amiral a Flotei Ruse, sunt făcute cu nava de salvare Kommuna a Marinei Ruse, veche de 110 ani, scrie The Drive.

Ironia sorții face astfel ca cea mai bătrână navă de război din lume să ajungă acum să recupereze de pe fundul Mării Negre rămășițele a ceea ce era mândria Flotei Ruse, crucișătorul Moskva, scufundat fără probleme de rachetele Neptune ale Ucrainei.

Kommuna are aspect unic și a intrat pentru prima dată în serviciul activ sub denumirea de Volkhov în 1915, pentru a acționa ca navă de salvare submarină pentru flota baltică a Marinei Ruse.

Este un catamaran cu cocă dublă și a fost activă în timpul Revoluției Ruse și în două războaie mondiale, slujind în marinele imperiale ruse, sovietice și acum ale Federației Ruse.

În 1922, ea a fost redenumită oficial Kommuna, nume care a rămas până în zilele noastre.

La începutul ei, Kommuna se îngrijea de submarine, inclusiv repararea și realimentarea acestora și schimbarea echipajelor lor, pe lângă executarea misiunilor de recuperare.

Kommuna a primit chiar și Medalia pentru Apărarea Leningradului pentru rolul său în salvarea vehiculelor de pe navele de aprovizionare scufundate în timpul campaniei dureroase de la Leningrad din Al Doilea Război Mondial.

După o reabilitare în 1967, s-a mutat în Marea Neagră și a fost echipată cu submersibile de recuperare.

