O mașinărie de război a NATO, distrusă de ruşi în timpul contraofensivei ucrainene | VIDEO

Nu este surprinzător faptul că tancurile şi vehiculele blindate furnizate de Occident au fost distruse în sudul Ucrainei, unde armata Kievului a lansat la jumătatea lunii iunie o contraofensivă împotriva forţelor ruseşti care sunt protejate în spatele mai multor linii de apărare. După tancurile germane Leopard 2, primul tanc britanic Challenger 2 pare să fi fost neutralizat în regiunea Robotîne, un sat cheie recucerit de ucraineni de la ruşi la sfârşitul lunii august.

O înregistrare video postată pe Telegram şi autentificată marţi de site-ul Oryx, care enumeră pierderile suferite de cei doi beligeranţi din conflictul ucrainean, a identificat tancul britanic care a fost clar scos din uz. Un alt tanc distrus, un T-64 de fabricaţie sovietică, apare de asemenea în imagine, potrivit News.ro.

#Ukraine: A Ukrainian Challenger 2 tank was destroyed near Robotyne, #Zaporizhzhia Oblast. A damaged T-64BV and two destroyed IMVs can be seen too.

This is the first confirmed loss of this tank in Ukraine and is also the first one ever destroyed by enemy action. pic.twitter.com/hFWkYQ8XSV