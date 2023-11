O maşină a lovit o barieră în apropierea ambasadei Israelului la Tokyo. Un poliţist a fost rănit

Imagini difuzate de televiziune au arătat o maşină de culoare închisă care a intrat într-o barieră la o intersecţie aflată la aproximativ 100 de metri de ambasada israeliană.

Persoana arestată la faţa locului este un bărbat în vârstă de 50 de ani, despre care se crede că este membru al unui grup de extremă dreapta, au relatat unele mass-media japoneze.

A van ramned into a security guard outside the Israeli embassy in Tokyo, Japan. At least one officer injured. Police investigating. -NHK pic.twitter.com/QOkUskdatK