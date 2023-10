Un bărbat înarmat a fost reținut, după ce a luat ostatici într-un oficiu poştal și a atacat un spital, în Japonia

Anterior, el a rănit alte două persoane deschizând focul într-un spital, relatează Reuters şi BBC, potrivit News.ro.

Conducerea oraşului Warabi, situat la nord de Tokyo, a precizat într-un comunicat că un număr nedeterminat de persoane sunt ţinute ostatice de un bărbat care este „în posesia a ceva asemănător unui pistol".

Cel puţin două lucrătoare de la oficiul poştal, în vârstă de 20-30 de ani, au fost luate ostatice într-un cartier rezidenţial aglomerat, a relatat presa locală. O tânără în vârstă de 20 de ani a ieşit ulterior din clădire şi a intrat în custodia poliţiei, a informat postul naţional de televiziune NHK. Celor din clădirile din jur li s-a spus să rămână pe loc. Au fost trimise autobuze la o şcoală din apropiere pentru a-i duce pe copii acasă.

????????10/31 - Japan shooting: Gunman ‘in his eighties’ takes hostages in post office after injuring two in hospital

Suspectul, care părea să aibă în jur de 80 de ani, potrivit NHK, a fost implicat anterior într-un schimb de focuri de armă la un spital din oraşul vecin Toda şi apoi a fugit pe o motocicletă de la locul faptei, au declarat autorităţile municipale de acolo. Două persoane - un medic şi un pacient în vârstă - au fost rănite la spital, dar rănile lor nu le pun viaţa în pericol, a relatat presa.

Imaginile difuzate de televiziune au arătat un bărbat îmbrăcat cu o bluză de trening şi o cămaşă albă, care stătea chiar în interiorul oficiului poştal fluturând ceea ce părea a fi un pistol. Mai mulţi agenţi de poliţie purtând veste antiglonţ erau desfăşuraţi în apropiere.

In #Japan, a man took 10 people hostage at a post office

This happened in the Japanese city of Toda. Before that, the man had organized a shooting in a hospital, two people were injured - a doctor and a patient.

The criminal managed to escape from the police and fled to the… pic.twitter.com/0Jh8aE9Qpl