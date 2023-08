O mamă acuză școala fetiței sale de 11 ani că a „transformat-o” în băiat. Femeia a obținut daune de 100.000 de dolari

Jessica Konen a susținut că fiicei sale în vârstă de 11 ani, Alicia, i s-a spus la școala din Spreckels Union School District din Monterey County, unde învață copila, că ar putea fi supărată pentru că nu știa cine este „cu adevărat în interior".

Din acel moment, școala i-a permis copilei să folosească baia băieților, a folosit pronume masculine pentru a se referi la ea și a fost „tranziționată social" departe de genul ei biologic.

