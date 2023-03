Trei copii au murit într-un atac armat la o școală. Poliția a transmis că a ucis atacatorul, în Tennessee

Știre în curs de actualizare

UPDATE 19:40 - Cel puțin trei copii au murit în timpul atacului armat. Atacatorul a fost ucis de poliție.

Departamentul local de pompieri a transmis că există „mai mulți pacienți”, scrie BBC.

Poliția a declarat că atacatorul este decedat.

Părinții au fost rugați să se întâlnească într-un loc din apropiere.

Școala este una privată, în care învață copii preșcolari și până la clasa a șasea.

Police says at least 4 people are dead, including the suspect, after a shooting at Covenant School, a private Christian school in Nashville, Tennessee. pic.twitter.com/KT5cBJeVlq