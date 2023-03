Momentul în care atacatoarea din SUA intră în școală cu o pușcă de asalt. A spulberat ușile cu focuri de armă | VIDEO

Autoarea atacului a fost împuşcată mortal de către oamenii legii, dar cazul a șocat populația SUA.

Poliția americană a făcut publice imaginile de pe camerele supraveghere cu momentul în care Audrey Elizabeth Hale pătrunde în interiorul unității de învățământ.

Potrivit iamginilor, individa a ajunsa la școală cu mașina, a parcat, apoi s-a îndreptat spre clădire.

Femeia a tras cu o armă de asalt în ușa școlii, iar apoi a pătruns în interiorul acesteia. Ea s-a plimbat pe holuri, apoi a deschis focul asupra elevilor și a cadrelor didactice.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ