O imagine care a surprins un avion, Luna și Soarele în timpul eclipsei totale din SUA a devenit virală. FOTO

Scena a fost fotografiată deasupra oraşului Jonesboro, în Arkansas (centru-est).

„Ce experienţă incredibilă”, a scris fotograful.

Evenimentul a început la ora 18.00 pe Coasta la Pacific a Mexicului.

Preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador se afla în otraşul balnear Mazatlan, unde s-a bucurat de o ”zi de neuitat”.

În Statele Unite, peste 30 de milioane de oameni au văzut eclipsa, din zona în care aceasta a fost vizibilă, timp de maximum câteva minute.

Autorităţile americane au emis timp de săptămâni consemne de securitate: purtarea unor ochelari speciali pentru a privi Soarele, din cauza unor eventuale leziuni grave la ochi.

Casacada Niagara a fost unul dintre locurile emblematice din care eclipsa a fost vizibilă.

Eclipsa a fost admirată inclusiv din aer, sute de companii aeriene prevăzând zboruri de-a lungul traiectoriei, iar biletele au fost foarte căutate.

View of the solar eclipse from a Starlink satellite on orbit pic.twitter.com/RAwT2uQUUh