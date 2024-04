Cum s-a văzut eclipsa de soare din spațiu. Imagini filmate de astronauții de la bordul SSI. VIDEO

Astronauții de pe Stația Spațială Internațională au reușit să filmeze umbra Lunii.

Videoclipul a fost postat de NASA pe Twitter, având descrierea „Ați văzut vreodată o eclipsă solară din spațiu?”.

Ever seen a total solar #eclipse from space?

Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz