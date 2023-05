O fată care a fost dată dispărută în 2017 a fost găsită după 6 ani. Fusese răpită de mama ei

Kayla Unbehaun a fost văzută ultima dată pe 4 iulie 2017 și avea 9 ani când a fost răpită din South Elgin. În urma unei decizii a instanței, tatăl ei avea custodie exclusive, iar mama putea doar să-și viziteze fetița. Când tatăl ei a mers să o ia pe Kayla de la casa mamei, pe 5 iulie 2017, ea nu era acolo. Ulterior a fost dată dispărută, notează ABC.

BREAKING NEWS ‼️

NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!

Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT