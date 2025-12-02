O coloană de mașini de 100 de km s-a format din cauza unor camioane. Șoferii au stat ore în șir la -18 grade

O coloană de mașini de până la 100 de km s-a format luni pe una dintre principalele rute din Siberia. Șoferii au rămas blocați ore în șir la temperaturi care au coborât până la minus 18 grade.

Ambuteiajul format pe autostrada federală Baikal, înzăpezită după trei zile de vreme severă, cu ninsori abundente și vânturi puternice și temperaturi mnime de minus 30 de grade, potrivit The Moscow Times.

Traficul s-a înrăutățit după ce mai mulți șoferi de camion au încălcat regulile de circulație, provocând accidente care au blocat și mai mult autostrada, a declarat un purtător de cuvânt al agenției federale rutiere Rosavtodor.

Unele camioane ar fi fost parcate pe acostament, scrie site-ul Meduza, care a publicat și imagini de pe două conturi de Telegram.

După ore în care vehiculele s-au tot adunat, ambuteiajul a ajuns să se întindă pe aproximativ 100 de kilometri de-a lungul țărmului sud-vestic al lacului Baikal, au relatat publicațiile locale, menționând că unele familii cu copii rămâneau fără mâncare, apă și combustibil.

Echipele de intervenție au instalat un punct mobil de încălzire și distribuire de alimente, precum și șase puncte fixe de încălzire și trei stații de alimentare cu combustibil de-a lungul traseului.

Șoferii au stat ore în șir blocați în ambuteiaj, pe un ger năprasnic. Autoritățile au anunțat în jurul orei locale 16 că traficul a fost reluat în condiții normale.

