O coloană de mașini de 100 de km s-a format din cauza unor camioane. Șoferii au stat ore în șir la -18 grade

Stiri externe
02-12-2025 | 09:57
Autostrada blocata
Shot / The Moscow Times

O coloană de mașini de până la 100 de km s-a format luni pe una dintre principalele rute din Siberia. Șoferii au rămas blocați ore în șir la temperaturi care au coborât până la minus 18 grade.

autor
Stirileprotv

Ambuteiajul format pe autostrada federală Baikal, înzăpezită după trei zile de vreme severă, cu ninsori abundente și vânturi puternice și temperaturi mnime de minus 30 de grade, potrivit The Moscow Times.

Traficul s-a înrăutățit după ce mai mulți șoferi de camion au încălcat regulile de circulație, provocând accidente care au blocat și mai mult autostrada, a declarat un purtător de cuvânt al agenției federale rutiere Rosavtodor.

Unele camioane ar fi fost parcate pe acostament, scrie site-ul Meduza, care a publicat și imagini de pe două conturi de Telegram.

După ore în care vehiculele s-au tot adunat, ambuteiajul a ajuns să se întindă pe aproximativ 100 de kilometri de-a lungul țărmului sud-vestic al lacului Baikal, au relatat publicațiile locale, menționând că unele familii cu copii rămâneau fără mâncare, apă și combustibil.

Citește și
sofia protest
Noi proteste violente în Sofia faţă de planul bugetar pentru 2026. Sediile partidelor de guvernăm, izolate de autorități

Echipele de intervenție au instalat un punct mobil de încălzire și distribuire de alimente, precum și șase puncte fixe de încălzire și trei stații de alimentare cu combustibil de-a lungul traseului.

Șoferii au stat ore în șir blocați în ambuteiaj, pe un ger năprasnic. Autoritățile au anunțat în jurul orei locale 16 că traficul a fost reluat în condiții normale.

Sursa: The Moscow News

Etichete: Rusia,

Dată publicare: 02-12-2025 09:45

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Noi proteste violente în Sofia faţă de planul bugetar pentru 2026. Sediile partidelor de guvernăm, izolate de autorități
Stiri externe
Noi proteste violente în Sofia faţă de planul bugetar pentru 2026. Sediile partidelor de guvernăm, izolate de autorități

Mii de oameni s-au adunat luni în capitala Bulgariei şi în alte câteva oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie.

Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului
Stiri externe
Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt menţinerea suveranităţii Ucrainei şi obţinerea unor garanţii solide de securitate, relatează BBC.

 

Bătălia de la Pokrovsk s-ar fi încheiat. Rușii revendică cucerirea a două orașe din estul Ucrainei | VIDEO
Stiri externe
Bătălia de la Pokrovsk s-ar fi încheiat. Rușii revendică cucerirea a două orașe din estul Ucrainei | VIDEO

Rusia revendică luni cucerirea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, în estul Ucrainei, anunţă Kremlinul, relatează AFP.

Recomandări
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”

Vlad Gheorghe, candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. El și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă. CSM a dat aviz negativ proiectului.

Dr. Răzvan Radu, medicul întors din Franța ca să schimbe România. „Am triplat numărul de cazuri tratate”
Stiri Sanatate
Dr. Răzvan Radu, medicul întors din Franța ca să schimbe România. „Am triplat numărul de cazuri tratate”

Tot mai mulți medici români lasă în urmă spitalele moderne din Europa și se întorc acasă, în România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28