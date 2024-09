O bătrână a plătit 2.700 de lire sterline la concertul trupei Oasis, după ce a făcut o greșeală. „Este devastator”

Elizabeth Buxton din Houghton Regis, Bedfordshire, a crezut că a cumpărat două bilete la 90 de lire sterline fiecare de pe site-ul online Gigsberg.

Gigsberg, care nu este unul dintre site-urile oficiale de vânzare pentru concertele din 2025 ale formației reformate, a declarat că „toate prețurile au fost afișate în mod clar în momentul efectuării comenzii” și că femeia a cumpărat două bilete la prețul de 1.100 de lire sterline fiecare, plus taxe.

Deși emite rambursări doar pentru evenimente anulate sau bilete lipsă, compania i-a spus lui Buxton că va „face o excepție” și va oferi o rambursare completă.

Oasis au declarat că „singurele platforme oficiale de vânzare” sunt Twickets și Ticketmaster fan-to-fan, iar biletele achiziționate în altă parte vor fi „anulate”.

Buxton își folosea telefonul mobil pentru a căuta bilete pe Ticketmaster pe 2 septembrie, când a apărut un link către Gigsberg care anunța același eveniment.

„Am fost pe Ticketmaster de ani de zile, am fost să vedem oameni ca Adele - nu sunt proastă. Am dat click pe pagina Gigsberg și am comandat două bilete și mi-am dat datele bancare. A doua zi, m-am uitat pe telefon și am văzut că 2.700 de lire sterline erau în așteptare din contul meu bancar. Nu știu cum s-a întâmplat. De fapt, este devastator să mă îndatorez pentru o asemenea sumă de bani”, a spus ea pentru BBC.

Ea și soțul ei, Thomas, în vârstă de 81 de ani, primesc amândoi pensie de stat și a spus că nu aveau cum să își permită să cheltuiască atâția bani. Ea a spus că nepoata ei „a încercat să rezolve problema” cu compania, dar la început aceasta „a refuzat să dea o rambursare”.

„Nepoata mea a luat-o razna. Ea a spus: „Nan, știu că te-ai gândit la mine, dar nu trebuia să faci asta””, a declarat dna Buxton.

Un purtător de cuvânt al Gigsberg a declarat că a fost o „piață secundară de bilete” și, prin urmare, „biletele au fost achiziționate de la o persoană privată”, ceea ce înseamnă că nu au putut fi anulate.

„După cum se menționează în termenii și condițiile noastre, toate vânzările de pe site-ul nostru sunt finale, o rambursare nu va fi emisă decât dacă evenimentul este anulat sau vânzătorul nu reușește să furnizeze biletele cumpărate de cumpărător înainte de începerea evenimentului.”

Cu toate acestea, Gigsberg - după ce a fost contactat de BBC - a informat-o pe doamna Buxton că „managementul nostru a făcut o excepție și vă vom rambursa integral suma”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: