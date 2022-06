Line-up-ul complet pentru scenele Daydreaming și Oasis, la Neversea

Cel mai mare festival de pe o plajă din Europa are loc între 7 și 10 iulie, pe plaja Neversea din Constanța

Mai este mai puțin de o lună până la Neversea. Cel mai mare festival de pe o plajă din Europa își deschide porțile între 7 și 10 iulie, iar astăzi organizatorii anunță noi artiști care vor veni pe scenele secundare de pe The Island of Dreams. Fanii se pot bucura de o diversitate de genuri muzicale, de la techno la tech-house, trance, hip-hop, trap, deep house, rap, dubstep sau ambiental.

Scena Daydreaming este locul perfect pentru petrecerile care se termină după răsărit, iar pentru acest an, organizatorii festivalului au pregătit un line-up impresionant: argentinianul Hernan Cataneo ajune pe The Island Of Dreams pentru o sesiune back-to-back cu legenda Nick Warren.

O altă apariție back-to-back îi va aduce pe scena Daydreaming pe olandezul Matthew Dekay alături de unul dintre cei mai creativi DJ deep minimal, Yoko0.

Britanicul Damian Lazarus nu este doar un DJ, e unul dintre cele mai cunoscute personaje din house și techno, este omul din spatele celui mai respectat label din muzica electronică underground, Crosstown Rebels.

Germanul Jan Blomqvist nominalizat la categoria Best Electronic Live Performance în cadrul DJ Award se află pe lista artiștilor confirmați pentru ediția 2022 a festivalului Neversea, alături de francezul Sebastian Leger, de austriecii din spatele proiectului HVOB (Clubset) și de un duo care a scris istorie în cultura de club, Audiofly.

Line-up-ul scenei Daydreaming este completat de Akos, Armen Miran & Hraach, Caleesi & Sarah Kreis, Christian Loffler, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, DUB Fx), DJEFF, Dizharmonia, DJ Angel, El Mundo, Caluco di Mambro, Hot Oasis, Hraach, Igor Marijuan, Julian M, Kerala Dust, Marwan, Mira, Oliver Kolektzi, Pan Live, Pandhora Live, Persic, Refrakt și Vizan.

Scena Oasis din festivalul Neversea e dedicată amatorilor de tech-house și deep-house, fiind si locul în care pare că toată lumea cunoște pe toată lumea. E locul în care la fiecare ediție de festival ajung cei mai apreciați DJ români și cei mai cunoscuți artiști din genul deep: Adrian Funk, Adrian Șaguna, Albwho, Alex Kennon, Alexunder Base, Andre Rizo, Andrew Dum, Andrew Maze, Anna Tur, Arias, Bogdan Vix, Chris Hype, Claptone, Dave Andres, DJ Andi, Elchinsoul B2B Kattia, HDDN, John Junior, Kaisser & Cotoraci, Kasia, Korolova, Les Twins, Maryo, Maya, Mike Kross, Moonsound, Noel Holler B2B Toby Romeo, Nusha, Pascal Junior, Paul Damixie, Rave Republic, Rosario Internullo, Sasha Lopez, Sllash & Doppe, Terry Golden, Vali Bărbulescu & Lucian Bărbulescu.

Cea de-a patra ediție Neversea are loc între 7 și 10 iulie în Constanța. Mai multe informații, precum și biletele de o zi și abonamentele pentru toate cele 4 zile și 4 nopți de festival sunt disponibile pe neversea.com.